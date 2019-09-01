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Иран выдвинул Европе новый ультиматум по ядерной сделке

Новости » Политика    01.09.2019 - 18:30
Иран выдвинул Европе новый ультиматум по ядерной сделке
Фото: Мохаммад Зариф (flickr.com/fovjir)

Иран намерен отказаться от значительной части обязательств по сделке

Иран 5 сентября может объявить об отказе от значительной части своих обязательств по ядерной сделке, если до этого срока европейские участники соглашения не примут меры. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, сообщает РБК-Украинас о ссылкой на телерадиокомпанию IRIB News Agency.

При этом Зариф не назвал конкретных мер, на которые пойдет Тегеран.

"Если европейцы не предпримут никаких действий к четвергу, мы объявим в письме европейцам о третьем шаге по сокращению обязательств Ирана", - сказал министр.

РБК-Украина писало, что Германия, Франция и Великобритания сделали совместное заявление о том, что поддерживают Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но его сохранение зависит от полного соблюдения Ираном своих обязательств.

Ранее сообщалось, что в США заявили о готовности к переговорам с Ираном. Как известно, в мае Тегеран в ответ на действия США, которые вышли из ядерной сделки и возобновили антииранские санкции, уже объявил о приостановлении некоторых обязательств по СВПД и предупредил, что расширит этот список в течение 60 дней, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

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