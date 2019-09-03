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США запровадили санкції проти іранських космічних агентств

Новини » Політика    03.09.2019 - 23:41
США запровадили санкції проти іранських космічних агентств
Ілюстративне фото (GettyImages)

Штати заявляють, що Іран просуває ракетні розробки, прикриваючись космічними програмами

Мінфін Сполучених Штатів запровадив санкції проти Іранського цивільного космічного агентства та ще двох дослідницьких організацій. Про це передає РБК-Україна із посиланням на "Голос Америки".

США заявили, що ці структури працюють для просування програми балістичних ракет Тегерану. Йдеться про Іранське космічне агентство, Іранський центр космічних досліджень та Науково-дослідний інститут космонавтики.

"США не дозволять Ірану використовувати свою програму космічних польотів у якості прикриття для просування програм балістичних ракет", - говориться у заяві Держсекретаря США Майка Помпео.

Зокрема, за його словами, 29 серпня Іран намагався випробувати космічний ракетно-транспортний засіб. Тепер США вимагають від Тегерану відмовитись від запуску ракет. Штати побоюються, що технологія, яка використовується для виведення супутників на орбіту, може допомогти Ірану розвинути програму балістичних ракет, що використовується для запуску ядерних боєголовок. Тегеран ці побоювання заперечує.

США запровадили санкції проти іранських космічних агентств

Нагадаємо, 5 вересня може оголосити про відмову від значної частини своїх зобов'язань з ядерної угоді, якщо до цього терміну європейські учасники угоди не приймуть заходи.

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