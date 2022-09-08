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США ввели санкции против иранских компаний по производству дронов для армии РФ

Фото: США ввели санкции против иранских компаний по производству дронов для армии РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении трех иранских компаний, которые производят ударные беспилотники по заказу российской армии и против компании, которая координировала доставку дронов в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство финансов США обвинило базирующуюся в Тегеране Safiran Airport Services в доставке иранских беспилотников в РФ.

Также под санкции попали Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines и Baharestan Kish Company, которые причастны к исследованиям, разработке, производству и закупке иранских беспилотников. Под американские санкции попали также менеджеры перечисленных компаний.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотников, чтобы использовать их в войне против Украины.

Однако в Иране отвергли обвинения США, заверив, что выступают против дальнейшей эскалации боевых действий.

Позже стало известно, что российские чиновники дважды посещали аэродром в центре Ирана, чтобы осмотреть дроны. Также сообщалось, что россияне начали тренировки на иранских ударных беспилотниках Shahed-191 и Shahed-129.

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