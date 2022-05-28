США ввели санкции против двух российских банков за финансирование ядерной программы КНДР

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух российских банков за финансирование северокорейской программы по созданию оружия массового уничтожения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

За участие в закупках и получении доходов для северокорейских организаций под экономические санкции попали Дальневосточный банк и банк Sputnik. Вашингтон также ввел персональные санкции против Чон Ён Нама из Беларуси, за поддержку северокорейских организаций, связанных с разработкой баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты инициировали голосование в Совете Безопасности ООН по новой резолюции в отношении Северной Кореи за ее возобновление запусков баллистических ракет. Напомним, что КНДР совершила запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря.

Запуски Пхеньян провел во время визита президента США Джо Байдена в Азию. Запуск состоялся через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности президента. В Токио он принял участие в саммите лидеров Quad.

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