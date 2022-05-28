США ввели санкції проти двох російських банків за фінансування ядерної програми КНДР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За участь у закупівлях та отриманні доходів для північнокорейських організацій під економічні санкції потрапили Далекосхідний банк і банк Sputnik. Вашингтон також ввів персональні санкції проти Чон Ен Нама з Білорусі, за підтримку північнокорейських організацій, пов'язаних з розробкою балістичних ракет.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати ініціювали голосування в Раді Безпеки ООН щодо нової резолюції щодо Північної Кореї за її відновлення запусків балістичних ракет. Нагадаємо, що КНДР здійснила запуск трьох балістичних ракет у бік Японського моря.

Запуски Пхеньян провів під час візиту президента США Джо Байдена до Азії. Запуск відбувся через кілька годин після того, як президент США Джо Байден покинув Японію після своєї першої поїздки в Азію на посаді президента. В Токіо він взяв участь у саміті лідерів Quad.

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