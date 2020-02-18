США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти"

Минфин США ввел санкции против компании Rosneft Trading, дочерней компании российской государственной корпорации "Роснефть". Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Согласно информации, Rosneft Trading включена в санкционный список за "материальное содействие" Венесуэле и государственной нефтяной компании PDVSA. При этом активы Rosneft Trading в юрисдикции США будут заблокированы, а американцам запрещено вести с ней какой-либо бизнес.

Напомним, в апреле 2019 года агентство Reuters сообщало, что Венесуэла получает деньги от продажи нефти в обход санкций Соединенных Штатов Америки при помощи российской госкорпорации "Роснефть". По информации издания, государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA передает "Роснефти" свои счета-фактуры от продажи нефти.

Отметим, в декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против шести судов государственной компании Венесуэлы PDVSA, которые использовались режимом Николаса Мадуро для нелегальных поставок нефти на Кубу.

Вашингтон признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом страны и использует экономические санкции в отношении правительства Венесуэлы и его государственной нефтяной фирмы, чтобы заставить диктатора Николаса Мадуро уйти в отставку.