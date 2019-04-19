"Роснефть" помогает Венесуэле обходить санкции США

Фото: "Роснефть" (kng.rosneft.ru)

Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA передает "Роснефти" свои счета-фактуры от продажи нефти

Венесуэла получает деньги от продажи нефти в обход санкций Соединенных Штатов Америки при помощи российской госкорпорации "Роснефть". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации источников издания, государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA передает "Роснефти" свои счета-фактуры от продажи нефти. Период оплаты в подобных сделках составляет от 30 до 90 дней, однако российская компания перечисляет средства немедленно. "Роснефть" оплачивает нефть из Венесуэлы со скидкой, а впоследствии получает ее полную стоимость от конечного покупателя.

Из документов, которые получило агентство, следует, что в схеме предложили принять участие нескольким энергетическим компаниям, в том числе индийской Reliance Industries, крупнейшему из клиентов, которые покупают нефть у Венесуэлы за наличные.

Представитель индийской компании подтвердил изданию, что Reliance Industries платила российским и китайским компаниям за поставки нефти из Венесуэлы. Он отметил, что компания обсуждает эти сделки с Государственным департаментом США на предмет их соответствия санкциям Штатов.

Ни российская, ни венесуэльская корпорации никак не прокомментировали информацию Reuters.

Ранее в "Роснефти" заявляли, что ведут "исключительно коммерческую деятельность в интересах своих акционеров". По словам источника в венесуэльской компании, PDVSA поставляет свою дебиторскую задолженность "Роснефти". На конец прошлого года долг PDVSA перед "Роснефтью" составлял 2,3 млрд долларов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, Министерство финансов США внес в санкционный список четыре иностранные компании и девять их танкеров из-за связей с нефтяным сектором Венесуэлы.

Кроме того, Напомним, государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что США не позволят России помочь сохранить власть в Венесуэле режиму Николаса Мадуро подобно режиму Башара Асада в Сирии.