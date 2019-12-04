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Под санкции США попали шесть венесуэльских танкеров

Новости » В мире     04.12.2019 - 06:59
Под санкции США попали шесть венесуэльских танкеров
Иллюстративное фото (flickr.com/gageskidmore)

Танкеры использовались режимом Мадуро для нелегальных поставок нефти на Кубу

Соединенные Штаты ввели санкции против шести судов государственной компании Венесуэлы PDVSA, которые использовались режимом Мадуро для нелегальных поставок нефти на Кубу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Майкла Помпео.

По его словам, введенные ограничения против шести танкеров "блокируют усилия кубинского режима и режима Мадуро относительно уклонения от санкций, которые имеют целью предотвратить хищение природных ресурсов Венесуэлы с коррупционной целью".

"Пока венесуэльцы продолжают выходить на улицы с требованиями удовлетворение базовых потребностей и возвращение свободы и процветания, Мадуро отправляет жизненно необходимые природные ресурсы на Кубу в обмен на услуги кубинских спецслужб и разведки, которые поддерживают его влияние в Венесуэле", - заявил Помпео.

Напомним, ранее Соединенные Штаты расширили санкционный список по Венесуэле, включив в него пятерых граждан страны. Таким образом США усиливают давление на правительство президента Николаса Мадуро.

Вашингтон признает лидера оппозиции Хуана Гуайдо законным президентом страны и использует экономические санкции в отношении правительства Венесуэлы и его государственной нефтяной фирмы, чтобы заставить Мадуро уйти в отставку.

РБК-Украина также сообщало, что 18 октября Министерство торговли США ввело санкции в отношении Кубы в связи с нарушениями прав человека и поддержкой Гаваной режима Мадуро.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВенесуэлаСанкции
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