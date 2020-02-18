США ввели санкції проти дочірньої компанії "Роснефти"

Мінфін США ввів санкції проти компанії Rosneft Trading, дочірньої компанії російської державної корпорації "Роснефть". Відповідна інформація розміщена на сайті відомства.

Згідно з інформацією, Rosneft Trading включена в санкційний список "за матеріальне сприяння" Венесуелі і державній нафтовій компанії PDVSA. При цьому активи Rosneft Trading в юрисдикції США будуть заблоковані, а американцям заборонено вести з нею будь-який бізнес.

Нагадаємо, в квітні 2019 року агентство Reuters повідомляло, що Венесуела отримує гроші від продажу нафти в обхід санкцій Сполучених Штатів Америки за допомогою російської держкорпорації "Роснефть". За інформацією видання, державна нафтова компанія Венесуели PDVSA передає "Роснефти" свої рахунки-фактури від продажу нафти.

Зазначимо, в грудні 2019 року Сполучені Штати ввели санкції проти шести судів державної компанії Венесуели PDVSA, які використовувалися режимом Ніколаса Мадуро для нелегальних поставок на Кубу нафти.

Вашингтон визнає лідера опозиції Хуана Гуайдо законним президентом країни і використовує економічні санкції до уряду Венесуели та його державної нафтової фірми, щоб змусити диктатора Ніколаса Мадуро піти у відставку.