США ввели санкции против 33 китайских организаций

Следующим в санкционный список был включен Институт судебной экспертизы Министерства общественной безопасности Китая и 8 китайских юридических лиц, которые, по мнению американских властей, "являются соучастниками нарушений прав человека и злоупотреблений, совершенных в ходе китайской кампании репрессий, массовых незаконных задержаний, принудительного труда и высокотехнологичного наблюдения за уйгурами, этническими казахами и другими членами мусульманских меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе".

Таким образом под санкции попали 33 организации.

Напомним, ранее США пригрозили санкциями против Китая за нарушение независимости Гонконга. рассмотреть закон о национальной безопасности Гонконга.

Также РБК-Украина писало, что США ввели санкции против китайской компании Huawei. Власти Китая призвали прекратить "подавление компании", а руководство технологического гиганта заявило, что бизнес Huawei "неизбежно будет затронут".