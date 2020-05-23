США ввели санкції проти 33 китайських організацій

Міністерство торгівлі США додало 33 китайських організації у санкційний список. Санкції введені через "репресії" та розробки "зброї масового ураження".

Наступним у санкційний список був включений Інститут судової експертизи Міністерства громадської безпеки Китаю і 8 китайських юридичних осіб, які, на думку американської влади, "є співучасниками порушень прав людини та зловживань, вчинених в ході китайської кампанії репресій, масових незаконних затримань, примусової праці та високотехнологічного спостереження за уйгурами, етнічними казахами та іншими членами мусульманських меншин в Синьцзян-Уйгурському автономному районі".

Таким чином під санкції потрапили 33 організації.

Нагадаємо, раніше США пригрозили санкціями проти Китаю через порушення незалежності Гонконгу. розглянути закон про національну безпеку Гонконгу.

Також РБК-Україна писало, що США ввели санкції проти китайської компанії Huawei. Влада Китаю закликали припинити "придушення компанії", а керівництво технологічного гіганта заявило, що бізнес Huawei "неминуче буде порушений".