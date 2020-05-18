В Huawei заявляют, что бизнес компании неизбежно будет затронут из-за санкций США

Фото: логотип компании Huawei на фоне флага США и Евросоюза (из открытых источников)

Huawei хочет найти решение ситуации

Глава правления китайской технологической компании Huawei Го Пин заявил, что ее бизнес неизбежно будет затронут из-за санкций США. Такой шаг со стороны Америки назвали "произвольным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Отметим, речь идет о шаге администрации президента США Дональда Трампа по ограничению доступа компании к глобальным поставкам микросхем.

"Мы ожидаем, что наш бизнес неизбежно будет затронут. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы найти решение... Выживание является ключевым словом для нас в настоящее время", - заявил глава правления Huawei Го Пин.

Он добавил, что Huawei стремится соблюдать американские правила.

Напомним, на прошлой Министерство торговли США расширило полномочия в требовании лицензий на продажу полупроводников от Huawei, изготовленных с использованием американских технологий.

В свою очередь, госсекретарь США Майк Помпео обвинил компанию в работе на Коммунистическую партию Китая.

"Huawei является ненадежным поставщиком и инструментом Коммунистической партии Китая, компания обязана выполнять ее приказы. Министерство юстиции обвиняет Huawei в воровстве американских технологий и помощи Ирану уклониться от санкций", - считает госсекретарь США.

После этого Министерство иностранных дел Китая заявило, что Соединенным Штатам необходимо прекратить "необоснованное подавление" компании Huawei.

"Китай будет твердо защищать законные права своих компаний", - заявили в МИД страны.

Автор: Максим Зайченко