ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Ввести санкции против России и Путина призвали Госдеп США сенаторы-демократы

Новости » Политика     25.02.2020 - 04:21
Ввести санкции против России и Путина призвали Госдеп США сенаторы-демократы
Иллюстративное фото (УНИАН)

Санкции необходимо ввести из-за вмешательства в выборы, считаю сенаторы

Ввести "незамедлительные санкции" против России и лично президента РФ Владимира Путина призвали Госдепартамент США сразу трое влиятельных сенаторов от Демократической партии. Об этом пишет издание Axios.

Подпись под документом поставили лидер демократов в Сенате Чак Шумер, старший член Международного комитета Сената Менендес и сенатор Шеррод Браун. Причина для санкций - вмешательство России в американские выборы президента.

Они обратились к госсекретарю США Майкла Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.

"Мы призываем вас немедленно и обязательно ввести санкции против правительства Российской Федерации, любых российских субъектов, которые считаются ответственными за такое вмешательство, а также тех, кто действует от их имени или оказывает материальную или финансовую поддержку этим усилиям по вмешательства в выборы", - указано в обращении.

При этом сенаторы настаивают, что санкции должны быть введены непосредственно против президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее газета The New York Times писала, что РФ готова подставиться под новую волну санкций, чтобы победил выгодный для них кандидат на выборах США в 2020 году. Предполагается, что Владимиру Путину выгодно, чтобы президентом США переизбрали Дональда Трампа или сенатора Берни Сандерса. Победа одного из этих кандидатов может позволить России укрепить свои позиции в мире.

Посол США в России попал в список противников Трампа, - Axios Трамп заявил, что хочет примирения Украины и России
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСанкции против РоссииВыборы в США
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь