США ввели санкции на две компании и танкеры из-за торговли с Венесуэлой

Фото: Министерство финансов США (Chip Somodevilla/Getty Images)

Обе компании базируются на Маршалловых островах и в Либерии, а два танкера ходят под флагом Панамы

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против двух судоходных компаний и двух танкеров, которые торгуют с Венесуэлой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства финансов США.

Как отмечается, обе компании базируются на Маршалловых островах и в Либерии, а два танкера ходят под флагом Панамы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не против военной интервенции США в Венесуэле.

Кроме того, по данным издания Reuters, двое соратников Гуайдо - парламентарии Ричард Бланко и Америко Ди Грациа - обратились за убежищем в иностранных дипломатических представительств.

Кроме того, сотрудники спецслужб Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи страны Эдгар Самбрано за поддержку Хуана Гуайдо. Тот, в свою очередь, осудил задержание своего соратника, который поддержал попытку отстранения действующего президента Николаса Мадуро от власти, и обратился к международному сообществу.

Также глава европейской дипломатии Федерика Могерини выступила против разрешения ситуации в Венесуэле военным путем.