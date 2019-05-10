ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США ввели санкции на две компании и танкеры из-за торговли с Венесуэлой

Новости » Политика    10.05.2019 - 22:11
США ввели санкции на две компании и танкеры из-за торговли с Венесуэлой
Фото: Министерство финансов США (Chip Somodevilla/Getty Images)

Обе компании базируются на Маршалловых островах и в Либерии, а два танкера ходят под флагом Панамы

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против двух судоходных компаний и двух танкеров, которые торгуют с Венесуэлой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства финансов США.

Как отмечается, обе компании базируются на Маршалловых островах и в Либерии, а два танкера ходят под флагом Панамы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не против военной интервенции США в Венесуэле. 

Кроме того, по данным издания Reuters, двое соратников Гуайдо - парламентарии Ричард Бланко и Америко Ди Грациа - обратились за убежищем в иностранных дипломатических представительств.

Кроме того, сотрудники спецслужб Венесуэлы задержали вице-спикера Национальной ассамблеи страны Эдгар Самбрано за поддержку Хуана Гуайдо. Тот, в свою очередь, осудил задержание своего соратника, который поддержал попытку отстранения действующего президента Николаса Мадуро от власти, и обратился к международному сообществу.

Также глава европейской дипломатии Федерика Могерини выступила против разрешения ситуации в Венесуэле военным путем. 

Спецпрокурор Мюллер не будет свидетельствовать в Конгрессе на следующей неделе Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на субботние протесты
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВенесуэлаСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь