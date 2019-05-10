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США ввели санкції на дві компанії і танкери через торгівлі з Венесуелою

Новини » Політика    10.05.2019 - 22:11
США ввели санкції на дві компанії і танкери через торгівлі з Венесуелою
Фото: Міністерство фінансів США (Chip Somodevilla/Getty Images)

Обидві компанії базуються на Маршаллових островах та в Ліберії, а два танкери ходять під прапором Панами

Сполучені Штати Америки ввели санкції проти двох судноплавних компаній і двох танкерів, які торгують з Венесуелою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заявление Міністерства фінансів США.

Як наголошується, обидві компанії базуються на Маршаллових островах та в Ліберії, а два танкери ходять під прапором Панами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо не проти військової інтервенції США у Венесуелі.

Крім того, за даними видання Reuters, двоє соратників Гуайдо - парламентарії Річард Бланко і Амеріко Ді Ґраціа - звернулися за притулком в іноземних дипломатичних представництв.

Крім того, співробітники спецслужб Венесуели затримали віце-спікера Національної асамблеї країни Едгар Самбрано за підтримку Хуана Гуайдо. Той, у свою чергу, засудив затримання свого соратника, який підтримав спробу усунення чинного президента Ніколаса Мадуро від влади, і звернувся до міжнародного співтовариства.

Також глава європейської дипломатії Федеріка Могерини виступила проти вирішення ситуації у Венесуелі військовим шляхом.

Спецпрокурор Мюллер не буде свідчити в Конгресі наступного тижня Гуайдо закликав венесуельців вийти на суботні протести
Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэлаСанкції
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