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США запровадили нові санкції проти росіян, які причетні до втручання у вибори за кордоном

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Україна, П'ятниця 29 липня 2022 19:32
США запровадили нові санкції проти росіян, які причетні до втручання у вибори за кордоном Фото: США запровадили нові санкції проти росіян (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

США запровадили нові санкції проти Росії, які стосуються двох осіб і чотирьох організацій. Мова йде про втручання у вибори за кордоном і зловмисну кіберактивность.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

У списку підсанкційних осіб Наталія Бурлінова - відома як засновник та президент "Креативної дипломатії". Працювала у ФГУП "Рособоронекспорт", потім два роки - в дирекції міжнародних програм "РІА Новини", у тому числі в бюро у Вашингтоні.

Ще один "щасливчик" американських санкцій - Олександр Іонов. Це - засновник "Антиглобалістського руху Росії", член Громадської ради ФСВП, колишній член московської ОНК. За даними ЗМІ, Іонов займається охоронним бізнесом у Сирії, а також консультуванням місцевих бізнесменів. Причетний до співучасті у політичних репресіях, складання доносів на незалежні ЗМІ та публічні наклепи на журналістів, співучасті у схемах з обходу міжнародних санкцій.

Крім цього, під санкції потрапили також 4 організації:

ЦПРГІ "Креативна дипломатія". Тип організації: діяльність політичних організацій; Цільовий тип: благодійна чи некомерційна організація. Організація пов'язана з уже згаданою Наталією Бурліновою.

"Антиглобальний рух Росії". Цільовий тип - благодійна чи некомерційна організація, пов'язана з вище згаданим Олександром Іоновим.

Також під санкції США потрапили ще дві організації пов'язані з Іоновим - "Іонов трансконтенентал" та глобальге інформаційне агенство "Стоп імперіалізм".

Нагадаємо, ефективність санкцій проти РФ нещодавно оцінила посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, обмеження мають потужний ефект. Це помітно і з ВВП, інфляції та інших показників в економіці країни-агресора.

Минулого тижня Європейський союз запровадив сьомий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли Сбербанк, фонд "Русский мир" і мер Москви Сергій Собянін.

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