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США анонсировали новые санкции против России из-за Крыма и Донбасса

Новости » Политика    08.11.2018 - 20:17
Фото: спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Волкер уточнил, что США никогда не признавали и не признают аннексию Крыма

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер анонсировал введение против России новых санкций из-за ситуации на Донбассе и оккупации Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

"Сегодня США вводят санкции, новые санкции, имеющие отношение и к Крыму, и к Донбассу. О них объявит министерство финансов позднее сегодня", - сказал он в четверг в ходе телефонного брифинга.

Волкер уточнил, что речь идет о трех физических лицах и девяти юридических лицах, которые либо имели отношение к событиям, связанным с оккупацией Крыма, либо к нарушениям прав человека в Крыму или на Донбассе.

Он напомнил, что США никогда не признавали и не признают аннексию Крыма.Также он заявил, что Вашингтон сохраняет санкции, чтобы способствовать продвижению минских договоренностей.

Отметим, ранее сообщалось, что заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Роберт Палладино сообщил, что власти введут против РФ дополнительные санкции из-за применения химического оружия.

Напомним, Госдеп намерен ввести новые санкции против России. Государственный департамент Соединенных Штатов намерен ввести новые санкции против России, поскольку не может удостовериться в том, что Россия соблюдает международное законодательство о химическом оружии после отравления в Солсбери.

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