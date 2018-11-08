США ввели нові санкції проти Росії

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мова йде про санаторії "Ай-Петрі", курорті "Мрія" і "Міністерство державної безпеки "ЛНР"

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США офіційно оголосив про введення нових санкцій проти Росії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт американського Мінфіну.

У списку вказані одне відомство - "Міністерство державної безпеки самопроголошеної Луганської народної республіки" - і три фізичні особи: громадяни України - заступник "міністра держбезпеки ЛНР" Олександр Басов і Андрій Сушко (в документах Мінфіну вказаний як офіцер ФСБ Росії, - ред.), а також росіянин Володимир Зарицький.

З юридичних осіб в санкційний список внесені:

АТ "Санаторій "Ай-Петрі";

АТ "Санаторій "Дюльбер";

АТ "Санаторій "Місхор";

АТ "Кримтеплоелектроцентраль";

ТОВ "Гарант-СВ";

ТОВ "Керуюча компанія інфраструктурних проектів";

ТОВ "Південний Проект";

курорт "Mriya Resort & SPA".

Мінфін США вказує, що додаткові санкції вводяться "у відповідь на триваючу згубну діяльність і дестабілізуючу поведінку Росії".

Як повідомляє Мінфін, Сушко і Басів, а також "Міністерство держбезпеки ЛНР" потрапили під санкції за "серйозні порушення прав людини за підтримки суверенітету, цілісності, демократії та економічної стабільності України". Таким чином, вперше була застосована міра покарання за статтею CAATSA за порушення прав людини.

"Сушко, співробітник ФСБ Російської Федерації (ФСБ), підозрюється в незаконному викрадення в 2017 році кримськотатарського активіста, який заперечував проти російської окупації Криму", - заявили в Мінфіні.

Відомство стверджує, що Сушко "згодом брав участь у жорстокому поводженні з цим активістом, яке включало використання електрошоку, задуху і побиття".

Зазначимо, раніше спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер анонсував введення нових санкцій проти Росії черз ситуацію на Донбасі і окупацію Криму.