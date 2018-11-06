Госдеп намерен ввести новые санкции против России

Фото: Хизер Нойерт (Depatment of state)

США обвиняют РФ в нарушении Закона о контроле за химическим и биологическим оружием

Государственный департамент Соединенных Штатов намерен ввести новые санкции против России, поскольку не может удостовериться в том, что Россия соблюдает международное законодательство о химическом оружии после отравления в Солсбери. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сегодня Госдепартамент сообщил Конгрессу, что мы не можем подтвердить, что Российская Федерация соблюдала условия, установленные Законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года", - сказала Нойерт.

Она добавила, что Госдепартамент США намерен действовать в соответствии с положениями упомянутого Закона, который регулирует применение дополнительных санкций.

Отметим, первый пакет санкций против России за применение отравляющего вещества "Новичок" в Великобритании США ввели в августе 2018 года. В частности был введен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Следующие санкции были обещаны через три месяца, если РФ не предоставит гарантий неприменения химоружия.

Напомним, в сентябре 2018 года Государственный департамент США внес в черный список 33 российских чиновника, которые действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России.