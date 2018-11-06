ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Госдеп намерен ввести новые санкции против России

Новости » Политика    06.11.2018 - 22:59
Фото: Хизер Нойерт (Depatment of state)
Фото: Хизер Нойерт (Depatment of state)

США обвиняют РФ в нарушении Закона о контроле за химическим и биологическим оружием

Государственный департамент Соединенных Штатов намерен ввести новые санкции против России, поскольку не может удостовериться в том, что Россия соблюдает международное законодательство о химическом оружии после отравления в Солсбери. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Сегодня Госдепартамент сообщил Конгрессу, что мы не можем подтвердить, что Российская Федерация соблюдала условия, установленные Законом о контроле за химическим и биологическим оружием от 1991 года", - сказала Нойерт.

Она добавила, что Госдепартамент США намерен действовать в соответствии с положениями упомянутого Закона, который регулирует применение дополнительных санкций.

Отметим, первый пакет санкций против России за применение отравляющего вещества "Новичок" в Великобритании США ввели в августе 2018 года. В частности был введен запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с национальной безопасностью. Следующие санкции были обещаны через три месяца, если РФ не предоставит гарантий неприменения химоружия.

Напомним, в сентябре 2018 года Государственный департамент США внес в черный список 33 российских чиновника, которые действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России.

Германия будет выступать за продление санкций против РФ, - Меркель Госдеп готовит доклад, от которого зависит "второй пакет" санкций против России
Новости Украины Госдепхимическое оружиеСанкции против России
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь