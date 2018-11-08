США введут санкции против РФ "в полном соответствии с законом", - Госдеп

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Вашингтон заявил о введении новых санкций против Москвы из-за несоблюдения закона о химоружии

Заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Роберт Палладино сообщил, что власти введут против РФ дополнительные санкции из-за применения химического оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Отвечая на вопрос о том, что должно последовать после уведомления Конгресса, что РФ отказались гарантировать не применять химоружие, Палладино ответил, что "мы сделали то, чего от нас требует закон - проинформировали Конгресс... По мере того, как будет продвигаться процесс, мы будем выполнять требования закона".

Также заместитель пресс-секретаря отказался дать ответ на вопрос о том, когда именно могут быть введены дополнительные санкции. Он заявил, что это "длительный процесс", а также добавил, что США хотят ввести санкции "в полном соответствии с законом".

"Мы должны тщательно рассмотреть то, как эти санкции могут повлиять на интересы национальной безопасности США... Пока что я могу сказать только это. Однако, мы относимся к этому вопросу очень серьезно", - рассказал Палладино.

На вопрос предусматривают ли власти страны приостановку дипломатических отношений с РФ в качестве одной из мер, Палладино повторил, что Госдеп будет "следовать требованиям закона". Он сообщил, что не собирается "предсказывать" то, какие именно меры будут введены против Кремля в итоге.

Напомним, Госдеп намерен ввести новые санкции против России. Государственный департамент Соединенных Штатов намерен ввести новые санкции против России, поскольку не может удостовериться в том, что Россия соблюдает международное законодательство о химическом оружии после отравления в Солсбери.