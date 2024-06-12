США ввели нові санкції проти Росії: під обмеженнями сотні юридичних та фізичних осіб

Нові санкційні обмеження також розширюють можливості вторинних санкцій, які були введені проти іноземних фінансових установ. Зокрема обмеження торкнулись російського військово-промислового комплексу (ВПК). Йому заборонили використання американського програмного забезпечення й послуг інформаційних технологій.

Як й згадувалось вище, санкції були введені проти більше ніж 300 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами. Йдеться про країни Азії, Близького Сходу, Європи, Африки, Центральної Азії та Карибського басейну.

До списку, наприклад, потрапили:

Московська біржа (MOEX);

Національний кліринговий центр (НКЦ);

АТ "Національний розрахунковий депозитарій";

страхова компанія "Согаз";

АТ "Російська національна перестрахувальна компанія".

У тому ж числі санкції торкнулись:

російських банків з їхніми офісами в Китаї, Індії та інших країнах;

технологічних підприємств, які виготовляють продукцію для ВПК країни-терориста;

транснаціональних мереж, які працюють з золотом російського виробництва, сприяють продукції безпілотників в Росії, а також допомагають ворогу обходити санкції.

Санкції проти Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Захід суттєво посилив санкції проти країни-терориста. Як приклад, Європейський союз (ЄС) вже загалом запровадив 13 пакетів санкційних обмежень. Ба більше, наразі вже триває робота над наступним 14-м пакетом. До нового списку можуть потрапити 21 російська компанія, втім перелік поки що не оприлюднений.

Зокрема в блоці планують посилити санкції проти режиму Лукашенка, який підтримує війну проти України.