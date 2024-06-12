UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США ввели нові санкції проти Росії: під обмеженнями сотні юридичних та фізичних осіб

Фото: США ввели нові санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сполучені Штати Америки (США) запровадили нові санкції проти більше 300 фізичних, а також юридичних осіб у Російській Федерації й третіх країнах, які допомагають ворогу підтримувати його воєнну машину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Нові санкційні обмеження також розширюють можливості вторинних санкцій, які були введені проти іноземних фінансових установ. Зокрема обмеження торкнулись російського військово-промислового комплексу (ВПК). Йому заборонили використання американського програмного забезпечення й послуг інформаційних технологій. 

Як й згадувалось вище, санкції були введені проти більше ніж 300 фізичних та юридичних осіб як у Росії, так і за її межами. Йдеться про країни Азії, Близького Сходу, Європи, Африки, Центральної Азії та Карибського басейну. 

До списку, наприклад, потрапили: 

  • Московська біржа (MOEX); 
  • Національний кліринговий центр (НКЦ); 
  • АТ "Національний розрахунковий депозитарій";
  • страхова компанія "Согаз";
  • АТ "Російська національна перестрахувальна компанія".

У тому ж числі санкції торкнулись:

  • російських банків з їхніми офісами в Китаї, Індії та інших країнах;
  • технологічних підприємств, які виготовляють продукцію для ВПК країни-терориста;
  • транснаціональних мереж, які працюють з золотом російського виробництва, сприяють продукції безпілотників в Росії, а також допомагають ворогу обходити санкції.   

Санкції проти Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Захід суттєво посилив санкції проти країни-терориста. Як приклад, Європейський союз (ЄС) вже загалом запровадив 13 пакетів санкційних обмежень. Ба більше, наразі вже триває робота над наступним 14-м пакетом. До нового списку можуть потрапити 21 російська компанія, втім перелік поки що не оприлюднений. 

Зокрема в блоці планують посилити санкції проти режиму Лукашенка, який підтримує війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати Америки