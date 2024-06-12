США ввели новые санкции против России: под ограничениями сотни юридических и физических лиц

Новые санкционные ограничения также расширяют возможности вторичных санкций, которые были введены против иностранных финансовых учреждений. В частности ограничения коснулись российского военно-промышленного комплекса (ВПК). Ему запретили использование американского программного обеспечения и услуг информационных технологий.

Как и упоминалось выше, санкции были введены против более 300 физических и юридических лиц как в России, так и за ее пределами. Речь идет о странах Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки, Центральной Азии и Карибского бассейна.

В список, например, попали:

Московская биржа (MOEX);

Национальный клиринговый центр (НКЦ);

АО "Национальный расчетный депозитарий";

страховая компания "Согаз";

АО "Российская национальная перестраховочная компания".

В том же числе санкции коснулись:

российских банков с их офисами в Китае, Индии и других странах;

технологических предприятий, которые изготавливают продукцию для ВПК страны-террориста;

транснациональных сетей, которые работают с золотом российского производства, способствуют продукции беспилотников в России, а также помогают врагу обходить санкции.

Санкции против России

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Запад существенно усилил санкции против страны-террориста. В качестве примера, Европейский союз (ЕС) уже в целом ввел 13 пакетов санкционных ограничений. Более того, сейчас уже идет работа над следующим 14-м пакетом. В новый список могут попасть 21 российская компания, впрочем, перечень пока не обнародован.

В частности в блоке планируют усилить санкции против режима Лукашенко, который поддерживает войну против Украины.