США ввели нові санкції проти Ірану за торгівлю нафтою

Згідно із заявою, Мінфін США ввів санкції проти восьми суден, які займаються транспортуванням іранської сирої нафти і нафтопродуктів на світові ринки.

До числа цих суден входять танкер Flora під прапором Маршаллових островів, танкер Hauncayo під прапором Коморських островів і танкер Ill Gap під прапором Панами.

"Ми не дозволимо іранському уряду збільшувати доходи від нафти з метою відновлення збройних сил і військового потенціалу", - заявив глава Мінфіну США Скотт Бессент.

Також Вашингтон запровадив санкції проти більш ніж 15 компаній, включно з Worth Seen Energy Limited і Mehdiyev Trading у Гонконзі, і Symphony Shipping and Maritime Management у Дубаї.

У Мінфіні США зазначили, що деякі з іранських організацій, які під санкціями, використовують інфраструктуру з продажу нафти, що належить іранським збройним силам, - для закупівлі нафтопродуктів за межами Ірану.

Зокрема, компанія Worth Seen закуповує очищені нафтопродукти для іранської національної нафтової компанії від імені Sepehr Energy Japan - підрозділу з продажу нафти Генштабу ЗС Ірану, проти якого США вже вводили санкції.