США ввели нові санкції проти Ірану через Ормуз: хто у списках

США запровадили санкції проти Ірану

Страхові компанії Persian Gulf Marine Insurance Company та HormuzSafe Marine Services Authority зобов'язують комерційні судна купувати обов'язкову морську "страховку" для транзиту через Ормузьку протоку.

Як зазначили у Мінфіні, це страхування покриває ризики, більшість з яких створюються самим Іраном. Їх мета - отримання доходів для фінансування терору та корупції режиму в Тегерані.

США також внесли до санкційного списку ще вісім танкерів "тіньового флоту" Ірану.

"США не дозволять Ірану тримати світову торгівлю в заручниках або використовувати міжнародне судноплавство для фінансування тероризму, агресії та репресій Корпусу вартових Ісламської революції", - заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

США заявляють, що комерційне судноплавство через Ормузьку протоку повинно бути безкоштовним. А Іран не має права стягувати мита чи плату за безпечний прохід, зазначили у міністерстві.

Що з Ормузом

Нагадаємо, Іран відхилив пропозицію Омана про рівномірний поділ контролю над Ормузькою протокою. Це ставить під загрозу надії на відновлення перемовин між Іраном та США.

Раніше Оман представив Ірану план, підтриманий державами Перської затоки. Йдеться про судноплавство в Ормузькій протоці, яке включає збір добровільних зборів за його використання.