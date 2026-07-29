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США ввели новые санкции против Ирана из-за Ормуза: кто в списках

20:28 29.07.2026 Ср
2 мин
США не "подарили" Ирану перекрытие ключевого пролива
aimg Елена Бджола
Фото: танкер "теневого флота" (Getty Images)

29 июля две иранские компании и восемь танкеров попали под экономические ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства финансов США.

США ввели санкции против Ирана

Страховые компании Persian Gulf Marine Insurance Company и HormuzSafe Marine Services Authority обязывают коммерческие суда покупать обязательную морскую "страховку" для транзита через Ормузский пролив.

Как отметили в Минфине, это страхование покрывает риски, большинство из которых создаются самим Ираном. Их цель - получения доходов для финансирования террора и коррупции режима в Тегеране.

США также внесли в санкционный список еще восемь танкеров "теневого флота" Ирана.

"США не разрешат Ирану держать мировую торговлю в заложниках или использовать международное судоходство для финансирования терроризма, агрессии и репрессий Корпуса стражей Исламской революции", - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

США заявляют, что коммерческое судоходство через Ормузский пролив должно быть бесплатным. Иран же не имеет права взимать пошлины или плату за безопасный проход, отметили в министерстве.

Что с Ормузом

Напомним, Иран отклонил предложение Омана о равномерном разделении контроля над Ормузским проливом. Это ставит под угрозу надежду на возобновление переговоров между Ираном и США.

Ранее Оман представил Ирану план, поддержанный государствами Персидского залива. Речь идет о судоходстве в Ормузском проливе, которое включает в себя сбор добровольных сборов за его использование.

22 июля президент США Дональд Трамп заявил, что США будут бить по энергетической и транспортной инфраструктуре Ирана, если он будет атаковать суда в Ормузском проливе.

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Соединенные Штаты АмерикиИранСанкции против ИранаОрмузский пролив