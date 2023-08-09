США ввели нові санкції проти Білорусі. Під обмеження потрапили авіалінії "Белавіа"

Сполучені Штати Америки сьогодні, 9 серпня, запровадили новий пакет санкцій проти Білорусі. Під обмеження потрапили фізичні та юридичні особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.
Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оновило свій список особливо позначених громадян і заблокованих осіб.
Під обмеження потрапили двоє синів і дружина білоруського бізнесмена Олексія Івановича Олексіна.
З 2021 року на Олексина і його основні компанії накладено санкції Європейського союзу. Також Під санкціями США, Канади, Швейцарії, Японії, України.
Проти кого ще запровадили обмеження
Також США ввели санкції проти:
Також США ввели санкції проти літака Bombardier CRJ-200ER. Ним користуються сини білоруського диктатора Олександра Лукашенка і прем'єр-міністр Білорусі Олександра Головченко.
Нещодавно Рада ЄС запровадила нові обмежувальні заходи проти Білорусі у зв'язку з незаконним вторгненням Росії до України та у відповідь на причетність Мінська до агресії.
А вчора Британія ввела нові санкції проти Росії за її війну проти України. Також обмеження торкнулися Ірану та Білорусі.
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