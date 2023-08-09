США ввели нові санкції проти Білорусі. Під обмеження потрапили авіалінії "Белавіа"

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США оновило свій список особливо позначених громадян і заблокованих осіб.

Під обмеження потрапили двоє синів і дружина білоруського бізнесмена Олексія Івановича Олексіна.

З 2021 року на Олексина і його основні компанії накладено санкції Європейського союзу. Також Під санкціями США, Канади, Швейцарії, Японії, України.

Проти кого ще запровадили обмеження

Також США ввели санкції проти:

Чотирьох представників Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю Білорусі;

гендиректора ВАТ "Білоруський металургійний завод";

Відділу фінансових розслідувань Комітету держконтролю Білорусі;

білоруської державної авіакомпанії "Белавіа";

ВАТ "Мінського заводу цивільної авіації № 407".

Також США ввели санкції проти літака Bombardier CRJ-200ER. Ним користуються сини білоруського диктатора Олександра Лукашенка і прем'єр-міністр Білорусі Олександра Головченко.

Санкції проти Білорусі

Нещодавно Рада ЄС запровадила нові обмежувальні заходи проти Білорусі у зв'язку з незаконним вторгненням Росії до України та у відповідь на причетність Мінська до агресії.

А вчора Британія ввела нові санкції проти Росії за її війну проти України. Також обмеження торкнулися Ірану та Білорусі.