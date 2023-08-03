ЄС ввів нові санкції проти Білорусі

Рада ЄС сьогодні запровадила нові обмежувальні заходи проти Білорусі у зв'язку з незаконним вторгненням Росії до України та у відповідь на причетність Мінська до агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Єврокомісії .

Зокрема, нові заходи забезпечують тісніше узгодження санкцій ЄС щодо Росії та Білорусі та допоможуть забезпечити неможливість обходу російських санкцій через Білорусь.

Ці заходи поширюють заборону експорту до Білорусі низки особливо чутливих товарів та технологій, які сприяють військово-технічному прогресу Білорусі.

Рада ЄС також запроваджує додаткову заборону на експорт вогнепальної зброї та боєприпасів, а також товарів та технологій, придатних для використання в авіації та космічній галузі. Зміни також наводять санкції щодо Білорусі у відповідність до режиму санкцій щодо Росії.

"Ці обмежувальні заходи вводяться в прискореному порядку через терміновість, пов'язану з боротьбою з обходом певних товарів і технологій з високим ступенем конфіденційності", - йдеться у повідомленні.

Санкції проти Білорусі

Раніше видання Politico писало, що санкції Європейського Союзу проти Білорусі стосуватимуться товарів подвійного призначення та авіазапчастин. За словами дипломатів ЄС, новий пакет санкцій включає 38 фізичних і трьох юридичних осіб.

Нагадаємо, посли країн Європейського союзу погодили новий пакет санкцій проти Білорусі у середу, 26 липня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Євросоюз не поспішає запроваджувати нові санкції проти Білорусі. 18 липня стало відомо, що ЄС таки запровадить нові санкції проти Білорусі, які не могли бути ухвалені з січня.