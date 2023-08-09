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США ввели новые санкции против Беларуси. Под ограничения попали авиалинии "Белавиа"

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 9 августа, ввели новый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали физические и юридические лица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обновило свой список особо помеченных граждан и заблокированных лиц.

Под ограничения попали двое сыновей и жена белорусского бизнесмена Алексея Ивановича Алексина.

С 2021 года на Алексина и его основные компании наложены санкции Европейского союза. Также под санкциями США, Канады, Швейцарии, Японии, Украины.

Против кого еще ввели ограничения

Также США ввели санкции против:

  • Четырех представителей Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси;
  • гендиректора ОАО "Белорусский металлургический завод";
  • Отдела финансовых расследований Комитета госконтроля Беларуси;
  • белорусской государственной авиакомпании "Белавиа";
  • ОАО "Минского завода гражданской авиации № 407".

Также США ввели санкции против самолета Bombardier CRJ-200ER. Им пользуются сыновья белорусского диктатора Александра Лукашенко и премьер-министр Беларуси Александра Головченко.

Санкции против Беларуси

Недавно Совет ЕС ввел новые ограничительные меры против Беларуси в связи с незаконным вторжением России в Украину и ответ на причастность Минска к агрессии.

А вчера Великобритания ввела новые санкции против России за ее войну против Украины. Также ограничения коснулись Ирана и Беларуси.

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