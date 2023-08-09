США ввели новые санкции против Беларуси. Под ограничения попали авиалинии "Белавиа"

Соединенные Штаты Америки сегодня, 9 августа, ввели новый пакет санкций против Беларуси. Под ограничения попали физические и юридические лица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обновило свой список особо помеченных граждан и заблокированных лиц.
Под ограничения попали двое сыновей и жена белорусского бизнесмена Алексея Ивановича Алексина.
С 2021 года на Алексина и его основные компании наложены санкции Европейского союза. Также под санкциями США, Канады, Швейцарии, Японии, Украины.
Против кого еще ввели ограничения
Также США ввели санкции против:
Также США ввели санкции против самолета Bombardier CRJ-200ER. Им пользуются сыновья белорусского диктатора Александра Лукашенко и премьер-министр Беларуси Александра Головченко.
Недавно Совет ЕС ввел новые ограничительные меры против Беларуси в связи с незаконным вторжением России в Украину и ответ на причастность Минска к агрессии.
А вчера Великобритания ввела новые санкции против России за ее войну против Украины. Также ограничения коснулись Ирана и Беларуси.
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