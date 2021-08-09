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США введут санкции против Олимпийского комитета Беларуси

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против Беларуси. В частности, в санкционный список попадет Олимпийский комитет Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

"США введут новые санкции против белорусского режима. Белорусский олимпийский комитет стал объектом новых санкций США", - сообщил чиновник Белого дома.

Напомним, ранее посол Соединенных Штатов заявил, что Белый дом планируют и в дальнейшем применять инструменты экономического давления в отношении самопровозглашенных властей Беларуси. США осуждают нарушения прав человека на территории страны во время режима Лукашенко.

Кроме того, лидер оппозиции Светлана Тихановская на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвала усилить давление на Беларусь.

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