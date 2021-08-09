США введуть санкції проти олімпійського комітету Білорусі

Сполучені Штати введуть додаткові санкції проти Білорусі. Зокрема, до списку санкцій потрапить олімпійський комітет Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
"США введуть нові санкції проти білоруського режиму. Білоруський олімпійський комітет став об'єктом нових санкцій США", - повідомив чиновник Білого дому.
Нагадаємо, раніше посол Сполучених Штатів заявив, що Білий дім планують і надалі застосовувати інструменти економічного тиску щодо самопроголошеної влади Білорусі. США засуджують порушення прав людини на території країни під час режиму Лукашенка.
Крім того, лідер опозиції Світлана Тихановська на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном закликала посилити тиск на Білорусь.