США введуть санкції проти олімпійського комітету Білорусі

Сполучені Штати введуть додаткові санкції проти Білорусі. Зокрема, до списку санкцій потрапить олімпійський комітет Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP .

"США введуть нові санкції проти білоруського режиму. Білоруський олімпійський комітет став об'єктом нових санкцій США", - повідомив чиновник Білого дому.

Нагадаємо, раніше посол Сполучених Штатів заявив, що Білий дім планують і надалі застосовувати інструменти економічного тиску щодо самопроголошеної влади Білорусі. США засуджують порушення прав людини на території країни під час режиму Лукашенка.

Крім того, лідер опозиції Світлана Тихановська на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном закликала посилити тиск на Білорусь.