США введут санкции против ЧВК, подразделений ВС России и гауляйтеров за войну в Украине
Соединенные Штаты введут дополнительные санкции против России за ее полномасштабное вторжение в Украину. В частности, ограничения будут введены в отношении частных военных компаний, российских военных подразделений, а также министров и мэров оккупированных городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
"Министерство финансов и Государственный департамент США введут блокирующие санкции против частных военных компаний, действующих в Украине, российских военных подразделений, которые были причастны, что достоверно известно, к нарушениям прав человека или международного гуманитарного права в Украине, а также назначенных Россией высокопоставленных должностных лиц на осажденных или занятых силами РФ территориях, в том числе министров и мэров спорных городов", - говорится в сообщении.
Кроме того, США наложат визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц в связи с нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, ранее Великобритания, США, Канада и Япония объявили о запрете на поставки российского золота, чтобы усилить давление на "военную машину" президента РФ Владимира Путина.
По оценкам экспертов, в результате запрета на импорт золота экономика России будет терять ежегодно порядка 19 млрд долларов.