ru ua
Пн, 27 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США введуть санкції проти ПВК, підрозділів ЗС Росії і гауляйтерів за війну в Україні

Новость на русском →
Вашингтон, Понеділок 27 червня 2022 12:13
США введуть санкції проти ПВК, підрозділів ЗС Росії і гауляйтерів за війну в Україні Фото: США введуть санкції проти ПВК, підрозділів ЗС Росії і гауляйтерів за війну в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати введуть додаткові санкції проти Росії за її повномасштабне вторгнення в Україну. Зокрема, обмеження будуть введені щодо приватних військових компаній, російських військових підрозділів, а також міністрів і мерів окупованих міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Міністерство фінансів і Державний департамент США введуть блокуючі санкції проти приватних військових компаній, діючих в Україні, російських військових підрозділів, які були причетні, що достовірно відомо, до порушень прав людини або міжнародного гуманітарного права в Україні, а також призначених Росією високопосадовців на обложених або зайнятих силами РФ територіях, у тому числі міністрів і мерів спірних міст", - йдеться в повідомленні.

Крім того, США накладуть візові обмеження приблизно на 500 посадових осіб у зв'язку з порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше Великобританія, США, Канада і Японія оголосили про заборону на поставки російського золота, щоб посилити тиск на" військову машину " президента РФ Володимира Путіна.

За оцінками експертів, в результаті заборони на імпорт золота економіка Росії буде втрачати щорічно близько 19 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Санкції проти Росії Війна Росії проти України
NEWS
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді
DAILY
Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися