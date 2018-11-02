США відновлять усі санкції проти Ірану з 5 листопада, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Будуть відновлені санкції, що були скасовані після підписання іранської ядерної угоди

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео і глава Міністерства фінансів США Стівен Мнучін офіційно оголосили у п'ятницю про відновлення усіх санкцій проти Ірану з 5 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство АР.

Зокрема, будуть відновлені санкції, що були скасовані після підписання іранської ядерної угоди.

"Адміністрація Трампа оголошує про повторне введення всіх санкцій США проти Ірану, які були скасовані в рамках ядерної угоди 2015 року", - зазначає агентство.

Так, обмеження охоплюють судноплавні, фінансові та енергетичні галузі Ірану. Це вже друга хвиля обмежень, запроваджених США після того, як президент Дональд Трамп заявив про вихід американської сторони з іранської ядерної угоди в травні.

Відновлення санкцій має набути чинності в понеділок, 5 листопада. Вказано, що санкції накладають рестрикції на інші країни щодо закупівлі іранської нафти та нафтопродуктів.

У Вашингтоні підкреслили, що санкції проти Ірану залишатимуться, допоки Тегеран не виконає вимоги, що включають припинення підтримки тероризму, військової участі у Сирії, а також повного згортання ракетної і ядерної програм.

Нагадаємо, Помпео і Мнучін офіційно заявили, що Штати дозволять восьми країнам купувати нафту в Ірану без ризику санкцій. Держсекретар США підкреслив, що натомість країни повинні будуть продемонструвати "істотне скорочення" поставок сирої нафти з цієї країни.

Так, повний список країн Держдеп оприлюднить у понеділок. За словами Помпео, США вже домоглися скорочення експорту іранської нафти на 1 млн барелів навіть без відновлення "енергетичних" санкцій.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Ірану Хассан Рухані заявив, що його країна не боїться нових американських санкцій.