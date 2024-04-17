США введуть нові санкції проти Ірану

Після повітряної атаки Ірану на Ізраїль США спільно з союзниками розробляють новий пакет санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім .

Санкції торкнуться програм ракет та безпілотників, а також проти Міноборони Ірану.

"Найближчими днями Сполучені Штати введуть нові санкції проти Ірану, включаючи його програму ракет і безпілотників, а також нові санкції проти організацій, які підтримують Корпус вартових ісламської революції (КВІР) та Міністерство оборони Ірану", - повідомили у Білому домі.

За словами Білого дому, нові санкції та інші обмеження продовжуватимуть чинити постійний тиск з метою стримування та зниження військового потенціалу та ефективності Ірану.

"Тиск буде продовжуватися. Ми без вагань продовжимо вживати заходів у координації з союзниками та партнерами по всьому світу, а також з Конгресом, щоб притягнути іранський уряд до відповідальності за його зловмисні та дестабілізуючі дії", - заявили у Білому домі.