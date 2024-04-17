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США введуть нові санкції проти Ірану

Вашингтон, Середа 17 квітня 2024 08:05
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США введуть нові санкції проти Ірану Фото: США введуть нові санкції проти Ірану (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Після повітряної атаки Ірану на Ізраїль США спільно з союзниками розробляють новий пакет санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Санкції торкнуться програм ракет та безпілотників, а також проти Міноборони Ірану.

"Найближчими днями Сполучені Штати введуть нові санкції проти Ірану, включаючи його програму ракет і безпілотників, а також нові санкції проти організацій, які підтримують Корпус вартових ісламської революції (КВІР) та Міністерство оборони Ірану", - повідомили у Білому домі.

За словами Білого дому, нові санкції та інші обмеження продовжуватимуть чинити постійний тиск з метою стримування та зниження військового потенціалу та ефективності Ірану.

"Тиск буде продовжуватися. Ми без вагань продовжимо вживати заходів у координації з союзниками та партнерами по всьому світу, а також з Конгресом, щоб притягнути іранський уряд до відповідальності за його зловмисні та дестабілізуючі дії", - заявили у Білому домі.

Санкції проти Ірану

За останні три роки, крім санкцій, пов'язаних з ракетами та безпілотниками, США ввели санкції щодо понад 600 фізичних та юридичних осіб, пов'язаних з тероризмом, фінансуванням тероризму та підтримкою маріонеткових терористичних угруповань, включаючи ХАМАС, Хезболлу, Хуситів та Хезболлу.

Раніше ми писали, що Конгрес США затвердив низку законопроектів, спрямованих на фінансовий тиск на Іран.

Також ми повідомляли, що, за інформацією The Financial Times, ЄС обговорює нові санкції проти Ірану за удари по Ізраїлю.

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