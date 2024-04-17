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США введут новые санкции против Ирана

Вашингтон, Среда 17 апреля 2024 08:05
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США введут новые санкции против Ирана Фото: США введут новые санкции против Ирана (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

После воздушной атаки Ирана на Израиль, США совместно с союзниками разрабатывают новый пакет санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.

Санкции коснутся программ ракет и беспилотников, а также против Минобороны Ирана.

"В ближайшие дни Соединенные Штаты введут новые санкции против Ирана, включая его программу ракет и беспилотников, а также новые санкции против организаций, поддерживающих Корпус стражей исламской революции (КСИР) и Министерство обороны Ирана", - сообщили в Белом доме.

По словам Белого дома, новые санкции и другие ограничения будут продолжать оказывать постоянное давление с целью сдерживания и снижения военного потенциала и эффективности Ирана.

"Давление будет продолжаться. Мы без колебаний продолжим принимать меры в координации с союзниками и партнерами по всему миру, а также с Конгрессом, чтобы привлечь иранское правительство к ответственности за его злонамеренные и дестабилизирующие действия", - заявили в Белом доме.

Санкции против Ирана

За последние три года, помимо санкций, связанных с ракетами и беспилотниками, США ввели санкции в отношении более 600 физических и юридических лиц, связанных с терроризмом, финансированием терроризма и поддержкой марионеточных террористических группировок, включая ХАМАС, Хезболлу, Хуситов и Хезболлу.

Ранее мы писали, что Конгресс США утвердил ряд законопроектов, направленных на финансовое давление на Иран.

Также мы сообщали, что по информации The Financial Times, ЕС обсуждает новые санкции против Ирана за удары по Израилю.

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