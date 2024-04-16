Конгрес США покарав Іран за масштабну атаку на Ізраїль

Палата представників Конгресу США затвердила низку законопроектів, спрямованих на фінансовий тиск на Іран. Рішення ухвалені у відповідь на безпрецедентну ракетну атаку по території Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

Три окремі законопроекти були винесені на голосування у понеділок, 15 квітня, в умовах призупинення дії регламенту - прискореного процесу, що вимагає підтримки двох третин депутатів для ухвалення рішення і дозволяє негайно провести голосування в залі.

Законопроекти переважно спрямовані на запровадження фінансових санкцій проти Ірану, тих, хто його підтримує, і мережі його довірених осіб.

Серед них - законопроект про скасування податкових пільг для неприбуткових організацій, які підтримують терористичні угруповання; законодавство, спрямоване на те, щоб зірвати закупівлю Китаєм іранської нафти і нафтопродуктів; а також спроба відрізати іранський уряд від використання американської фінансової системи.

Проголосовані документи, переважно не викликають суперечок і користуються підтримкою більшості демократів, при тому, що більшість у Палаті представників мають республіканці.

Конгресмен-демократ Бред Шнайдер підтримав законопроект H.R. 6408, що скасовує податкові пільги для організацій, що підтримують тероризм. Він є автором документу спільно з республіканцем Девідом Кустоффом. Натомість Шнайдер звернувся до республіканців з проханням винести на голосування додатковий закон про національну безпеку.

"Я ще раз хочу подякувати моєму колезі, депутату Кустоффу, за його партнерство і роботу над цим законом ... і я закликаю всіх моїх колег не тільки підтримати цей закон, але і, як ми вже говорили, підтримати необхідне фінансування безпеки, яке надійшло від Сенату", - сказав він.