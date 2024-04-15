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ЄС обговорює нові санкції проти Ірану за удари по Ізраїлю, - FT

Понеділок 15 квітня 2024 14:16
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ЄС обговорює нові санкції проти Ірану за удари по Ізраїлю, - FT Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз обговорює введення нових економічних санкцій проти Ірану за удари по Ізраїлю. При цьому Брюссель хоче використати всі наявні канали дипломатичного тиску на Тегеран для запобігання прямій конфронтації між Ісламською Республікою та Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

За словами людей, знайомих із перебігом переговорів, останніми днями представники ЄС провели "величезну кількість контактів" з іранськими колегами у спробі "поставити на варту" ворожі дії.

Зокрема, відбулася розмова між головним дипломатом ЄС Жозепом Боррелем і міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдоллахіаном, під час якої Тегеран закликали "не йти на подальшу ескалацію".

На завтра запланована екстрена відеозустріч міністрів закордонних справ країн ЄС, яка має дати Брюсселю можливість оцінити можливості запровадження санкцій.

Деякі лідери країн "Великої сімки" запропонували визнати сили оборони Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією - пропозицію, над якою ЄС довго розмірковував, але так і не зміг дійти консенсусу.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що розглядається можливість введення санкцій проти "безпілотних і ракетних програм" Ірану.

Атака Ірану на Ізраїль

У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль, застосувавши сотні ударних дронів і ракет. Після атаки в ЦАХАЛ заявили, що майже всі повітряні цілі було збито, а збиток від атаки був незначним.

Атака стала відповіддю на удар Ізраїлю по посольству Ірану в Сирії, внаслідок чого загинули кілька генералів.

Більше про підсумки атаки Ірану на Ізраїль - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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