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США введут эмбарго на нефть, газ и уголь из России, - Bloomberg

Автор: Александр Белоус

Администрация президента США Джо Байдена во вторник, 8 марта, наложит запрет на импорт в США российских энергоносителей. США будут действовать без участия своих европейских союзников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщают источники, знакомые с этим вопросом, под запрет попадет российская нефть, сжиженный природный газ и уголь,

По словам другого источника, решение было принято после консультаций с европейскими союзниками, которые в большей степени, чем США, полагаются на российскую энергию.

Белый дом объявил во вторник, что президент Джо Байден "объявит о действиях по продолжению привлечения России к ответственности за неспровоцированную и неоправданную войну против Украины", но не уточнил меры.

По данным Управления энергетической информации США, российская нефть составила около 3% всех поставок сырой нефти, поступивших в США в прошлом году. В целом импорт российской нефти и нефтепродуктов составлял около 8% от общего объема импорта США.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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