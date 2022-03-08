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США введуть ембарго на нафту, газ і вугілля з Росії, - Bloomberg

Автор: Олександр Білоус

Адміністрація президента США Джо Байдена у вівторок, 8 березня, накладе заборону на імпорт в США російських енергоносіїв. США діятимуть без участі своїх європейських союзників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як повідомляють джерела, знайомі з цим питанням, під заборону потрапить російська нафта, скраплений природний газ і вугілля,

За словами іншого джерела, рішення було прийнято після консультацій з європейськими союзниками, які більшою мірою, ніж США, покладаються на російську енергію.

Білий дім оголосив у вівторок, що президент Джо Байден "оголосить про дії щодо продовження притягнення Росії до відповідальності за неспровоковану і невиправдану війну проти України", але не уточнив заходи.

За даними Управління енергетичної інформації США, російська нафта склала близько 3% всіх поставок сирої нафти, що надійшли в США минулого року. В цілому імпорт російської нафти і нафтопродуктів становив близько 8% від загального обсягу імпорту США.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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