У США не вважають загрозою ракету КНДР, яка була здатна досягти їх територію

Запущена КНДР міжконтинентальна балістична ракета була здатна досягти території США. Проте Вашингтон не вважає таку ситуацію загрозливою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.
"Яким би тривожним не був цей запуск, ми не вважали його загрозою для США", - сказав Кірбі.
Таким чином координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому прокоментував останній запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети, яка може нести кілька боєголовок і вразити материкову частину США.
Представники Австралії, Канади, Нової Зеландії, США, Південної Кореї та Японії заявили в п'ятницю про готовність дати рішучу відповідь на подібні випробування, одночасно закликавши КНДР до дипломатії.
Нагадаємо, що Північна Корея провела випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка мала достатню дальність, щоб досягти материкової частини Сполучених Штатів, і приземлилася лише за 200 кілометрів від Японії.
Раніше ми писали, що КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Снаряд упав у винятковій економічній зоні Японії. Раніше, 17 листопада, Північна Корея вкотре випустила ракету у бік сусідів.
До цього в Північній Кореї заявили, що запуски ракет були імітацією ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах. Такий крок нібито став відповіддю на "небезпечні військові навчання" двох країн.
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