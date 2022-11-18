В США не считают угрозой ракету КНДР, которая была способна достичь их территории

Запущенная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета способна была достичь территории США. Однако Вашингтон не считает подобную ситуацию угрожающей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
"Каким бы тревожным ни был этот запуск, мы не считали его угрозой для США", - сказал Кирби.
Таким образом, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома прокомментировал последний запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, которая может нести несколько боеголовок и поразить материковую часть США.
Представители Австралии, Канады, Новой Зеландии, США, Южной Кореи и Японии заявили в пятницу о готовности дать решительный ответ на подобные испытания, одновременно призвав КНДР к дипломатии.
Напомним, что Северная Корея провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая имела достаточную дальность, чтобы достичь материковой части Соединенных Штатов, и приземлилась всего в 200 километрах от Японии.
Ранее мы писали, что КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд пал в исключительной экономической зоне Японии. Ранее, 17 ноября, Северная Корея выпустила ракету в сторону соседей.
До этого в Северной Корее заявили, что запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам . Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран.
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