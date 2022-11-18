ua ru
Пт, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У США не вважають загрозою ракету КНДР, яка була здатна досягти їх територію

Новость на русском →
П'ятниця 18 листопада 2022 20:31
У США не вважають загрозою ракету КНДР, яка була здатна досягти їх територію Фото: координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Запущена КНДР міжконтинентальна балістична ракета була здатна досягти території США. Проте Вашингтон не вважає таку ситуацію загрозливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

"Яким би тривожним не був цей запуск, ми не вважали його загрозою для США", - сказав Кірбі.

Таким чином координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому прокоментував останній запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети, яка може нести кілька боєголовок і вразити материкову частину США.

Представники Австралії, Канади, Нової Зеландії, США, Південної Кореї та Японії заявили в п'ятницю про готовність дати рішучу відповідь на подібні випробування, одночасно закликавши КНДР до дипломатії.

Нагадаємо, що Північна Корея провела випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети, яка мала достатню дальність, щоб досягти материкової частини Сполучених Штатів, і приземлилася лише за 200 кілометрів від Японії.

Раніше ми писали, що КНДР провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Снаряд упав у винятковій економічній зоні Японії. Раніше, 17 листопада, Північна Корея вкотре випустила ракету у бік сусідів.

До цього в Північній Кореї заявили, що запуски ракет були імітацією ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах. Такий крок нібито став відповіддю на "небезпечні військові навчання" двох країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки КНДР
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів та знищили чимало техніки: нові втрати РФ
DAILY
Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Чому переговори України з Росією поки що неможливі і що про це думають на Заході