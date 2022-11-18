У США не вважають загрозою ракету КНДР, яка була здатна досягти їх територію

Запущена КНДР міжконтинентальна балістична ракета була здатна досягти території США. Проте Вашингтон не вважає таку ситуацію загрозливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

"Яким би тривожним не був цей запуск, ми не вважали його загрозою для США", - сказав Кірбі.

Таким чином координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому прокоментував останній запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети, яка може нести кілька боєголовок і вразити материкову частину США.

Представники Австралії, Канади, Нової Зеландії, США, Південної Кореї та Японії заявили в п'ятницю про готовність дати рішучу відповідь на подібні випробування, одночасно закликавши КНДР до дипломатії.