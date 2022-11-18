В США не считают угрозой ракету КНДР, которая была способна достичь их территории

Запущенная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета способна была достичь территории США. Однако Вашингтон не считает подобную ситуацию угрожающей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

"Каким бы тревожным ни был этот запуск, мы не считали его угрозой для США", - сказал Кирби.

Таким образом, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома прокомментировал последний запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, которая может нести несколько боеголовок и поразить материковую часть США.

Представители Австралии, Канады, Новой Зеландии, США, Южной Кореи и Японии заявили в пятницу о готовности дать решительный ответ на подобные испытания, одновременно призвав КНДР к дипломатии.