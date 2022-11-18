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В США не считают угрозой ракету КНДР, которая была способна достичь их территории

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Пятница 18 ноября 2022 20:31
В США не считают угрозой ракету КНДР, которая была способна достичь их территории Фото: координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Запущенная КНДР межконтинентальная баллистическая ракета способна была достичь территории США. Однако Вашингтон не считает подобную ситуацию угрожающей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

"Каким бы тревожным ни был этот запуск, мы не считали его угрозой для США", - сказал Кирби.

Таким образом, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома прокомментировал последний запуск Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты, которая может нести несколько боеголовок и поразить материковую часть США.

Представители Австралии, Канады, Новой Зеландии, США, Южной Кореи и Японии заявили в пятницу о готовности дать решительный ответ на подобные испытания, одновременно призвав КНДР к дипломатии.

Напомним, что Северная Корея провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая имела достаточную дальность, чтобы достичь материковой части Соединенных Штатов, и приземлилась всего в 200 километрах от Японии.

Ранее мы писали, что КНДР провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты. Снаряд пал в исключительной экономической зоне Японии. Ранее, 17 ноября, Северная Корея выпустила ракету в сторону соседей.

До этого в Северной Корее заявили, что запуски ракет были имитацией ударов по Южной Корее и Соединенным Штатам . Такой шаг якобы стал ответом на "опасные военные учения" двух стран.

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