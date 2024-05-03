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США не очікують обвалу фронту в Україні найближчим часом, - NYT

Ілюстративне фото: українські військові стримають лінію фронту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У США спрогнозували, що Україні вдасться тримати оборону, незважаючи на спроби росіян досягти результатів до 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Неназваний високопоставлений американський чиновник розповів виданню, що у конфіденційній військовій оцінці США було зроблено висновок, що росіяни намагатимуться досягти "невеликих успіхів" напередодні 9 травня. Але, як сказано в оцінці, українські захисники не зазнають краху на лінії фронту, навіть незважаючи на брак боєприпасів.

Інші американські чиновники зазначили, що Росія, ймовірно, не має сил для масштабного наступу до 9 травня. Для цього росіянам довелося б значно наростити сили, чого поки що не спостерігається.

При цьому аналітики в уряді США уточнюють, що Україна зможе стабілізувати фронт за допомогою нового озброєння від союзників у кращому разі влітку, а в найгіршому - до кінця року.

Ціль РФ до 9 травня

Нагадаємо, в середині квітня головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про те, що окупантам поставили завдання взяти під свій контроль місто Часів Яр Донецької області до 9 травня.

Як розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Назар Волошин, ворог хоче захопити висоти, на яких стоїть населений пункт, щоб продовжити подальше просування на захід.

При цьому вже вчора, 2 травня, офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков висловив упевненість у тому, що ворог провалить поставлене перед ним завдання по Часовому Яру.

Але представник ГУР Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist заявляв про те, що "падіння" Часового Яру є питанням часу, як і у випадку з Авдіївкою.

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