США не ожидают обвала фронта в Украине в ближайшее время, - NYT

Неназванный высокопоставленный американский чиновник рассказал изданию, что в конфиденциальной военной оценке США был сделан вывод, что россияне попытаются достичь "небольших успехов" в преддверии 9 мая. Но, как сказано в оценке, украинские защитники не потерпят краха на линии фронта, даже несмотря на нехватку боеприпасов.

Другие американские чиновники отметили, что у России, вероятно, нет сил для масштабного наступления до 9 мая. Для этого россиянам пришлось бы значительно нарастить силы, чего пока не наблюдается.

При этом аналитики в правительстве США уточняют, что Украина сможет стабилизировать фронт при помощи нового вооружения от союзников в лучшем случае летом, а в худшем - до конца года.