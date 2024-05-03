США не ожидают обвала фронта в Украине в ближайшее время, - NYT

В США спрогнозировали, что Украине удастся держать оборону, несмотря на попытки россиян достичь результатов перед 9 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Неназванный высокопоставленный американский чиновник рассказал изданию, что в конфиденциальной военной оценке США был сделан вывод, что россияне попытаются достичь "небольших успехов" в преддверии 9 мая. Но, как сказано в оценке, украинские защитники не потерпят краха на линии фронта, даже несмотря на нехватку боеприпасов.
Другие американские чиновники отметили, что у России, вероятно, нет сил для масштабного наступления до 9 мая. Для этого россиянам пришлось бы значительно нарастить силы, чего пока не наблюдается.
При этом аналитики в правительстве США уточняют, что Украина сможет стабилизировать фронт при помощи нового вооружения от союзников в лучшем случае летом, а в худшем - до конца года.
Напомним, в середине апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о том, что оккупантам поставили задачу взять под свой контроль город Часов Яр Донецкой области до 9 мая.
Как рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Назар Волошин, враг хочет захватить высоты, на которых стоит населенный пункт, чтобы продолжить дальнейшее продвижение на запад.
При этом уже вчера, 2 мая, офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников высказал уверенность в том, что враг провалит поставленную перед ним задачу по Часовому Яру.
Но представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью The Economist заявлял о том, что "падение" Часового Яра является вопросом времени, как и в случае с Авдеевкой.
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