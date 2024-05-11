В США вважають, що Україна не готова до переговорів з Росією

Під час інтерв'ю виданню у колишньої американської чиновниці, яка тривалий час займалася питаннями зовнішньої політики США щодо України та Росії, запитали, чи було помилкою не підштовхувати Київ до мирних переговорів із Москвою у 2022 році, на що вона відповіла, що, на її думку, помилки не було.

"Тоді вони не перебували в достатній сильній позиції. Вони й зараз недостатньо сильні", - відповіла Нуланд.