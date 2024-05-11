RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В США считают, что Украина не готова к переговорам с Россией

Фото: эксзамгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина не находится в достаточно сильной позиции для того, чтобы начать переговоры с Россией о завершении вооруженного конфликта.

Об этом заявила бывший замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Во время интервью изданию у бывшей американской чиновницы, которая долгое время занималась вопросами внешней политики США в отношении Украины и России, спросили, было ли ошибкой не подталкивать Киев к мирным переговорам с Москвой в 2022 году, на что она ответила, что, по ее мнению, ошибки не было.

"Тогда они не находились в достаточной сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны", - ответила Нуланд.
 

 

Переговоры между Украиной и Россией

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что садиться за стол переговоров с Россией нет смысла, поскольку от нее нельзя будет добиться добросовестных действий.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы провести переговоры с Россией, если они продемонстрируют искреннее желание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиВойна в УкраинеВойна России против Украины