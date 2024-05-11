В США считают, что Украина не готова к переговорам с Россией

Украина не находится в достаточно сильной позиции для того, чтобы начать переговоры с Россией о завершении вооруженного конфликта.
Об этом заявила бывший замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Во время интервью изданию у бывшей американской чиновницы, которая долгое время занималась вопросами внешней политики США в отношении Украины и России, спросили, было ли ошибкой не подталкивать Киев к мирным переговорам с Москвой в 2022 году, на что она ответила, что, по ее мнению, ошибки не было.
"Тогда они не находились в достаточной сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны", - ответила Нуланд.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что садиться за стол переговоров с Россией нет смысла, поскольку от нее нельзя будет добиться добросовестных действий.
Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы провести переговоры с Россией, если они продемонстрируют искреннее желание.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.