В США считают, что Украина не готова к переговорам с Россией

Во время интервью изданию у бывшей американской чиновницы, которая долгое время занималась вопросами внешней политики США в отношении Украины и России, спросили, было ли ошибкой не подталкивать Киев к мирным переговорам с Москвой в 2022 году, на что она ответила, что, по ее мнению, ошибки не было.

"Тогда они не находились в достаточной сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны", - ответила Нуланд.

