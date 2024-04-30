Блінкен заявив, що якщо Росія щиро бажає вести переговори - США будуть там

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що можливість переговорів залежить від готовності російського диктатора Володимира Путіна.

"Завершення війни в основному залежить від Володимира Путіна і того, що він вирішить... Я сподіваюся, що Путін зрозуміє меседж і продемонструє готовність до щирих переговорів відповідно до основних принципів, які є основою міжнародної спільноти та Статуту ООН: суверенітет, територіальна цілісність, незалежність. Якщо вони належним чином підтверджені, має бути ухвалена резолюція", - заявив він у бесіді з президентом Всесвітнього економічного форуму Борге Бренде в Саудівській Аравії.

Блінкен відзначив об'єднання українців та слабкість Росії. За його словами, загалом Росія слабша економічно та у військовому плані, враховуючи знищення такої кількості її сил.

"Водночас українців об'єднались так, як ніколи раніше, зокрема об'єднані проти Росії, чого не було до 2014 року, коли Росія здійснила першу агресію проти України. НАТО сильніше і більше", - сказав держсекретар США.

Також голова Держдепартаменту визнав, що відмова Європи від російських енергоресурсів є стратегічною невдачею для Росії.

"Європа позбавилася залежності від російських енергоресурсів надзвичайними способами всього за два роки. Все це, я вважаю, величезна стратегічна невдача для Росії. Я сподіваюся, що є визнання цього. Як тільки Росія продемонструє, що вона щиро бажає вести переговори, ми точно будемо там, і я вірю, що українці будуть там", - сказав Блінкен.