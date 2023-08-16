В США вважають, що ситуацію в Нігері все ще можна вирішити дипломатичним шляхом

Він заявив, що на його думку, простір для дипломатії все ще залишається.

Переворот у Нігері

Нагадаємо, що нещодавно охорона президента Нігера Мохамеда Базума вчинила держпереворот і, фактично, взяла главу держави в заручники. Після президентської гвардії Абдурахман Чіані проголосив себе новим лідером країни.

На це відреагували країни блоку Західної Африки (ECOWAS), заявивши, що у разі відмови повернути в країну конституційний лад, вони проведуть військову інтервенцію. Хунта заявила, що тоді вони вб'ють Базума.

Наразі країни ECOWAS тимчасово призупинили нараду щодо інтервенції, а представники повстанців заявили, що досі відкриті до переговорів.

Докладніше про державний переворот у Нігері можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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