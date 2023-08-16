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В США считают, что ситуацию в Нигере все еще можно разрешить дипломатическим путем

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Соединенные Штаты Америки сосредоточены на поиске дипломатического решения политического кризиса в Нигере, где произошел госпереворот.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Он заявил, что, по его мнению, пространство для дипломатии все еще остается.

Переворот в Нигере

Напомним, что недавно охрана президента Нигера Мохамеда Базума совершила госпереворот и фактически взяла главу государства в заложники. После президентской гвардии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым лидером страны.

На это отреагировали страны блока Западной Африки (ECOWAS), заявив, что в случае отказа вернуть в страну конституционный порядок они проведут военную интервенцию. Хунта заявила, что тогда они убьют Базума.

В настоящее время страны ECOWAS временно приостановили совещание по интервенции, а представители повстанцев заявили, что до сих пор открыты для переговоров.

Подробнее о государственном перевороте в Нигере можете узнать в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиНигер